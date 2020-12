​Liga 1: Academica Clinceni vs Dinamo București 1-1 / "Câinii", egalați după o eroare a portarului Mejias

Academica Clinceni a terminat la egalitate, scor 1-1 (0-0), meciul disputat, duminică, pe teren propriu, la Călăraşi, cu FC Dinamo, în etapa a XV-a, ultima a turului şi a anului, a Ligii I. În urma acestui rezultat, Clinceni ocupă locul 5 (25 de puncte), în timp ce Dinamo se află pe poziția a zecea (16 puncte).​

A marcat: Chunchukov '75 / Anton '65.





0-1, min. 65: Anton a marcat cu un şut executat de pe linia careului mare, din poziţie laterală stânga;





1-1, min. 75: Dumitriu a şutat, Mejias a respins în faţă, iar Chunchukov a trimis balonul în poartă;





Au evoluat următoarele echipe:





Academica: Vâlceanu - Pashov, Jutric, Patriche, Dobrescu - F. Achim (P. Petrescu '75), Cebotaru (Dumitriu '75), Cascini, Andronic - D. Morar (Cr. Tănase '11), Rusescu (Chunchukov '57). Antrenor Ilie Poenaru;





Dinamo: Mejias - Sorescu, Puljic, R. Grigore, A. Radu - Camara, Gol (Magaye Gueye '84), Anton, Fabbrini - Borcea (V. Achim '63), Nemec. Antrenor Ionel Gane.

