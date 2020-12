​Liga 1: Remiză între FC Botoșani și FC Voluntari, scor 1-1

1-0, min. 50: Mailat l-a faultat pe Tîrcoveanu, în careu, iar Kovacs a dictat penalti. Keyta a marcat din lovitură de la 11 metri;

1-1, min. 74: Grădinaru a marcat cu un şut de la peste 20 de metri, potrivit News.ro.

Au evoluat echipele:

FC Botoşani: Hankici - Patache, Chindriş, Şeroni, Holzmann - Haruţ, E. Florescu (Camara '84), E. Papa - Tîrcoveanu (Toutouh '76), Al Mawas, Keyta. Antrenor Marius Croitoru;

FC Voluntari: Rîmniceanu - C. Costin, Balaur, C. Achim, Al. Vlad (Kocici '67) - Ricardinho (Buliga '84), Bortoneanu, De Lucas - Ad. Popa (Grădinaru '66), Betancor (Al. Stoica '56), Mailat (M. Lopes '6). Antrenor Mihai Teja.

FC Botoșani vs FC Voluntari 1-1Academica Clinceni vs Dinamo BucureștiUTA Arad vs Astra GiurgiuFCSB vs Sepsi Sfântu GheorgheCFR Cluj vs CSU Craiova.