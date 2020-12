​VIDEO Rafael Leao a înscris cel mai rapid gol din istoria Serie A / Sassuolo vs AC Milan 1-2

Imediat după fluierul de start al partidei, rossoneri s-au repezit în linie dreaptă spre poarta adversă, iar Rafael Leao, servit de mijlocaşul turc Hakan Calhanoglu, a deschis scorul după 6.2 secunde de joc.





Până duminică, golul cel mai rapid din istoria Serie A a fost reuşit de Paolo Poggi, care a deschis scorul pentru Piacenza în meciul cu Fiorentina, pe 2 decembrie 2001, după 8.9 secunde de joc.





Folosit cel mai adesea pe flancul stâng în acest sezon la Milan, Rafael Leao a fost titularizat sâmbătă în centrul atacului în absenţa golgheterului Zlatan Ibrahimovic, accidentat la gambă, dar şi a înlocuitorului obişnuit al acestuia, Ante Rebic, şi el accidentat, potrivit Agerpres





Fundaşul Vlad Chiricheş a fost rezervă la Sassuolo, la fel ca portarul Ciprian Tătăruşanu la Milan.

Torino vs Bologna 1-1vs Genoa 2-0Cagliari vs Udinese 1-1vs Spezia 2-11. AC Milan 31 puncte / 13 meciuri2. Inter 30 / 133. Juventus 27 / 134. AS Roma 24 / 125. Napoli 23 / 126. Sassuolo 23 / 13 etc.