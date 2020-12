​Liga 1: Hermannstadt vs Poli Iași 0-1 / Andrei Cristea, decisiv din penalti

La ultima fază de joc, sibienii au cerut un penalt, potrivit News.ro.





Hermannstadt: Cristiano – Vodă (Bastos ’63), Viera, I. Stoica, Opruţ – Mustivar (Alhassan ’46), Addae, Romario Pires (Dâlbea ’63) – Sîntean (Ster ’71), Jo Santos (Buzan ’71), Mayoral. Antrenor: Ruben Albes





Poli Iaşi: Brânză – Onea, Frăsinescu, Baxevanos, Buşu – F. Cristea (Angiulli ’73), De Iriondo, Passaglia – Platini (Popadiuc ‘32), Chacana (A. Cristea ’46), Calcan. Antrenor: Daniel Pancu.

A marcat Andrei Cristea, în minutul 68, dintr-un penalti acordat pentru o intervenţie a lui Opruţ la Popadiuc.FC Hermannstadt vs Poli Iași 0-1FC Botoșani vs FC VoluntariAcademica Clinceni vs Dinamo BucureștiUTA Arad vs Astra GiurgiuFCSB vs Sepsi Sfântu GheorgheCFR Cluj vs CSU Craiova.