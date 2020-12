​VIDEO Turcii vor să-i dea cetățenia lui Marius Șumudică - Ce oferte a primit antrenorul român și ce cadou i-au făcut jucătorii

El a vorbit şi despre faptul că jucătorii i-au dăruit un ceas scump: "Sunt un tip care şi eu le fac foarte multe cadouri, îi invit la masă, le-am acordat un bonus destul de consistent după meciul cu Başakşehir. După care astăzi ei mi-au întors, nevrând să primească toţi banii şi mi-au cumpărat un ceas de valoare şi au început să-mi strige numele. Mi-au dat lacrimile, suntem ca o familie. Nu vreau ca lumea să o perceapă ca o laudă, dar eu după meciul cu Başakşehir am dat bonus la 65 de oameni din club. Sunt iubit şi respectat la clubul ăsta".





Şumudică a declarat şi că autorităţile locale din Gaziantep i-au cerut actele pentru a face demersuri ca să i se acorde cetăţenia turcă: "Te simţi respectat, am atâtea naţionalităţi, sunt 14 străini, zece turci, nu e uşor... Sunt lucruri extraordinare. M-au invitat acum două zile guvernatorul provinciei Antep şi primarul şi mi-au cerut toate datele trimiţându-mă la un oficiu, dorind să-mi acorde cetăţenia turcă şi paşaportul turc. Lucru care mă flatează enorm. Niciodată nu o să renunţ la cetăţenia română, dar este un lucru de preţuire, m-am simţit extraordinar".





Formaţia Gaziantep FK, antrenată de Marius Şumudică, a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Fenerbahce, într-un meci din etapa a XIII-a a campionatului Turciei.





Unul dintre golurile învingătorilor a fost marcat de Alexandru Maxim, în minutul 40, din penalti. Celelalte goluri au fost înscrise de Vetrih ’11 şi Ozer ‘90+6.





Pentru Fenerbahce a înscris Pelkas, în minutul 24. Maxim a jucat până în minutul 87, el fiind înlocuit cu autorul golului de 3-1, Ozer.

"Sunt epuizat din toate punctele de vedere. Am avut o săptămână grea. Am pregătit foarte bine meciul, am câştigat cu Başakşehir şi am câştigat şi astăzi cu Fenerbahce. Am găsit antidotul să câştig cele două forţe ale Turciei. Cred că corona a ajutat, să stăm izolaţi. Am primit şi două oferte în seara asta. Mai am patru luni de contract, n-am cum să zic. Oamenii au spus că Şumudică face o treabă foarte bună şi avem timp să vorbim în martie-aprilie. Se înşală dacă cred că aşteptăm până atunci. În martie de mărţişor îşi caută alt antrenor. Financiar nu mi-a venit să cred oferta, şase zerouri erau, dar ce era în faţă...Săptămâna asta care urmează e o săptămână cred că decisivă pentru cariera mea. Voi pregăti meciurile cu maximă atenţie, dar pentru viitorul meu e o săptămână foarte importantă. Vor fi discuţii, nu cu cei de la club. M-aş întoarce în România. Am făcut rezultate incredibile aici, va veni timpul când mă voi întoarce. Vreau să fac performanţă şi în România. Cele două oferte, vorbim de Golf – acolo sunt foarte apreciat - şi vorbim despre o echipă din Europa de vest",, potrivit News.ro.