Liga 1: Gaz Metan Mediaș vs FC Viitorul 1-0 / Gazdele au urcat pe locul 10

Formaţia Gaz Metan Mediaş a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Viitorul, într-un meci din etapa a XV-a a Ligii I, ultima din acest an.

Golul a fost marcat de Baco, în minutul 48, potrivit News.ro.





Gaz Metan Mediaş: Pleşca – De Sousa, Baco, Horj (Romeo ’67) – Butean, Chamed (Smola ’89), Francisco Junior, Pambou – Horşia (Ciocan ’46), R. Valente, Costea (Ze Manuel ’23). Antrenor: Jorge Costa





FC Viitorul: Tordai – Benzar, Mladen (Gaztanaga ’59), Ghiţă, Dobrosavlevici – C. Matei, Artean – Ely Fernandes, Măţan (Bodişteanu ’74), G. Ganea (Pitu ’59) – Luckassen. Antrenor: Mircea Rednic

În urma acestui rezultat, Gaz Metan a urcat până pe locul 10 (16 puncte), în timp ce Viitorul se află pe locul 7 (17 puncte).Gaz Metan Mediaș vs FC Viitorul 1-0FC Hermannstadt vs Poli IașiFC Botoșani vs FC VoluntariAcademica Clinceni vs Dinamo BucureștiUTA Arad vs Astra GiurgiuFCSB vs Sepsi Sfântu GheorgheCFR Cluj vs CSU Craiova.