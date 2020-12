VIDEO ​Ulsan Hyundai a câştigat Liga Campionilor Asiei

Echipa sud-coreeană Ulsan Hyundai a câştigat Liga Campionilor Asiei la fotbal, învingând cu 2-1 formaţia iraniană Persepolis în finala disputată sâmbătă la Doha, capitala Qatarului, transmite Reuters.

Finala s-a disputat în prezenţa unui număr redus de spectatori, în condiţiile pandemiei de coronavirus. Confederaţia Asiatică de Fotbal a anunţat cele două cluburi că numărul fanilor ce vor fi prezenţi nu va putea depăşi 30% din capacitatea stadionului Al Janoub, care are 40.000 locuri.

Ulsan Hyundai mai are o victorie în Liga Campionilor Asiei, în 2012, în timp ce Persepolis nu a cucerit niciodată acest trofeu. Persepolis mai are o finală pierdută, în 2018, când a cedat în faţa japonezilor de la Kashima Antlers.

Anul trecut, Liga Campionilor Asiei a fost câştigată de gruparea saudită Al-Hilal, antrenată de Răzvan Lucescu.

