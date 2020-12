​Liga 1: Chindia Târgoviște vs FC Argeș 2-2 / Gazdele au avut un gol anulat în minutul 90+2

În minutul 90+2, un gol al Chindiei a fost anulat pentru ofsaid, potrivit News.ro.

Chindia Târgovişte: Aioani – Martac (Yameogo ’78), Piţian, Bourama, Căpuşă – Neguţ, Iacob, Dulca, Dumitraşcu – Popa (Dinu ’88), Florea (Berisha ’60).





FC Argeş: Greab – Matei, Leca (Turda ’46), Deslandes (Şerbănică ’60), Muşat – Drăghici (Blejdea ’46), Şerban (Palic ‘90+4), Grecu, Meza Colli – Malele, Ndiaye.

Au marcat Deslandes ’35 (autogol) şi Dulca ’40 pentru gazde, respectiv Şerban ’34 (penalti) şi Grecu ’72 pentru oaspeţi.Gaz Metan Mediaș vs FC ViitorulFC Hermannstadt vs Poli IașiFC Botoșani vs FC VoluntariAcademica Clinceni vs Dinamo BucureștiUTA Arad vs Astra GiurgiuFCSB vs Sepsi Sfântu GheorgheCFR Cluj vs CSU Craiova.