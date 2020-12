​Serie A: Juventus vs Atalanta 1-1 / Cristiano Ronaldo a ratat un penalti

În minutul 61, Cristiano Ronaldo a ratat un penalti.

Mai au loc în această etapă:

Fiorentina vs Sassuolo

Genoa vs AC Milan

Hellas Verona vs Sampdoria

Inter Milano vs Napoli

Parma vs Cagliari

Spezia vs Bologna

AS Roma vs Torino.

Chiesa a deschis scorul pentru Juventus, în minutul 29. Pentru Atalanta a egalat Freuler, în minutul 57.În urma acestui rezultat, Juventus a acumulat 24 de puncte, în timp ce Atalanta are 18.