​Liga 1: Astra Giurgiu, victorie la scor de neprezentare cu Gaz Metan Mediaș

Astra Giurgiu a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (3-0), formaţia Gaz Metan Mediaş, în primul meci al etapei a XIV-a a Ligii I, potrivit News.ro.

Au marcat: Montini '4, Budescu '38, Romeo '43 (p).





1-0, min. 4. Budescu i-a pasat lung, din propria jumătate, lui Montini, care a dejucat pasul la ofsaid al oaspeţilor şi a scăpat singur cu Buzbuchi, mârcând cu un şut la colţul lung;





2-0, min. 38: Portarul Buzbuchi a pasat greşit la Montini, care i-a trimis mingea in careul mic lui Budescu, iar mijlocaşul a marcat în poarta goală;





3-0, min. 43: Budescu a centrat din corner, de pe partea stângă, şi Roberto Romeo a deviat cu piciorul balonul în propria poartă.





Au evoluat următoarele formaţii:





Astra: Lazar - David Bruno (Găman '46), Hugo Filipe, Graovac, Radunovici - Crepulja - Merloi (Stahl '68), Canadija (Moise '51), Budescu, Riza (V. Gheorghe '16) - Montini (Azulay '69). Antrenor Eugen Negoe;





Buzbuchi - Butean Larie, Baco, Romeo - Alceus (Chamed '73), Horj - Ciocan (Valente '17), Pambou (Deaconu '46), Horşia - Cardoso (Sambu '73). Antrenor: Jorge Costa.