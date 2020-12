Champions League: Barcelona vs PSG în optimi - Duel între Messi și Neymar

Luni a avut loc la Nyon tragerea la sorți a partidelor din optimile Champions League, iar sorții au scos pe Barcelona în calea celor de la PSG, finaliști la ultima ediție. Va fi, printre altele, un duel între foștii coechipieri Lionel Messi și Neymar.



Programul meciurilor din optimile Champions League, conform tragerii la sorți de luni:





Borussia Monchengladbach vs Manchester City

Lazio vs Bayern Munchen

Atletico Madrid vs Chelsea

RB Leipzig vs Liverpool FC

FC Porto vs Juventus

FC Barcelona vs PSG

FC Sevilla - Borussia Dortmund

Atalanta vs Real Madrid.













De știut:

Formațiile cap de serie (n.r. câștigătoarele de grupe) vor juca manșa retur pe propriul teren. Echipele din aceeași țară nu se vor putea duela în optimi, la fel și grupările care au făcut parte din aceeași grupă. Duelurile din optimi vor avea loc în perioada 16-17 februarie / 23-24 februarie (confruntările tur), respectiv 9-10 martie / 16-17 martie (manșele retur). Tragerea la sorţi a duelurilor din sferturi şi semifinale va avea loc în data de 19 martie.