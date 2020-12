Champions League, tragere la sorți: Ce dueluri puternice am putea avea în optimi

Luni va avea loc, de la ora 13:00, la Nyon, tragerea la sorți a optimilor din Champions League. Câștigătoarele de grupe se vor duela cu ocupantele locurilor doi. Astfel, am putea avea dueluri precum Barcelona vs Liverpool, City vs Atletico Madrid sau Juventus vs Leipzig.







Cum arată urnele la tragerea la sorți:





Urna 1 (primul loc în grupe):







Bayern Munchen, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, PSG.







Urna 2 (locul secund): Atletico Madrid, Borussia Monchengladbach, FC Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, FC Barcelona, Leipzig.