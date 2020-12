Internaţionalul sud-african Motjeka Madisha a murit la 25 de ani, într-un accident rutier

Internaţionalul sud-african Motjeka Madisha a murit, sâmbătă, la vârsta de 25 de ani, într-un accident rutier, produs în apropiere de Johannesburg, informează presa internaţională.

Jucătorul echipei Mamelodi Sundowns se afla în maşină cu o altă persoană, a pierdut controlul automobilului şi a lovit un obiect de pe marginea drumului. Ambiele persoane din maşină şi-au pierdut viaţa.



"Cauza exactă a accidentului este încă necunoscută, dar putem confirma că şoferul a pierdut controlul autovehiculului, care a fost zdrobit şi a luat foc după o coliziune cu un obiect staţionar", a declarat un reprezentant al serviciului de urgenţă.



Fundaşul participase cu câteva ore înainte la sărbătorirea împlinirii a 50 de ani de la fondarea clubului său.



Madisha este al doilea jucător al formaţiei Mamelodi Sundowns care moare într-un accident rutier, după Anele Ngcongca, luna trecută.



Motjeka Madisha era la formaţia din Pretoria din 2015, când a fost transferat de la Highlands Park. El avea 13 selecţii în naţionala Africii de Sud, relatează News.ro.



It is with great sadness that we learn the passing of Motjeka Madisha. Our thoughts are with Sundowns, his friends, and his family