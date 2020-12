VIDEO Mircea Lucescu, protest vehement împotriva VAR-ului: "Nu mai e fotbal"

Dinamo Kiev a remizat, scor 2-2, cu Kolos Kovalivka, iar VAR-ul l-a scos din nou din sărite pe Mircea Lucescu. Pe baza reluărilor, arbitrul a dictat penalti pentru oaspeți și l-a eliminat și pe Shepelev de la gazde.







Antrenorul român s-a declarat total împotriva VAR-ului, o tehnologie care mai mult încurcă decât ajută fotbalul.







Tehnologia video a avut un rol foarte important în meciul dintre Dinamo Kiev și Kolos Kovalivka, meci încheiat nedecis (2-2).







Extreme de nervos după deciziile luate de central pe baza reluărilor video, Mircea Lucescu a mers până la jumătatea terenului pentru a protesta.







A continuat lupta de la distanță cu VAR-ul și la conferința de presă de după meciul cu Kolos Kovalivka.







"Problema mare la noi e modul în care e interpretat acest VAR. Nu s-a folosit la două faulturi grosolane în prima repriză. Dacă VAR-ul e atât de important, trebuie să meargă să vadă ce faulturi au fost.





În afară de asta, la VAR se vede doar ultima fotografie, când orice atingere poate fi interpretată ca <roșu>.





Prea multe întreruperi, jucăm câte 100 de minute, nu mai e fotbal! Dacă ei nu pot să ia o decizie în 30 de secunde și o iau în trei minute" - Mircea Lucescu, citat de as.ro.





"Am pățit-o și cu Juventus. A fost offside și la Ronaldo și fault în careul de 6 metri. Am avut penalti, nici măcar nu s-au uitat la VAR, n-au tras nici măcar linie. Le era frică, era 1-0 și puteau să piardă. La Barcelona, am bătut repede o lovitură liberă, Pique l-a faultat în careu pe jucătorul meu și trebuia să primim penalti.





Arbitrul a întors faza că n-a fluierat el înainte să fie bătută. Nici nu trebuie să fluiere. Și la nivelul ăla e același lucru", a mai precizat Mircea Lucescu.





Clasament:





1 Dinamo Kiev 30 puncte

2 Șahtior Donețk 26 (-1 meci)

3 Desna 20

4 Vorskla Poltava 20 etc.