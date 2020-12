Liga 1: FC Botoșani și Astra Giurgiu au remizat în primul meci al etapei, scor 1-1

FC Botoşani: Pap - Braun, Haruţ, Chindriş, Holzmann - Florescu, Rodriguez, Ongenda (Camara '82), Tîrcoveanu (Toutouh '67), Al Mawas - Keyta. Antrenor: Marius Croitoru





Astra Giurgiu: Lazar - Sousa, Dima, Graovac, Radunovic - Merloi, Crepulja, Canadjidja (Wutrich '90+4), Gheorghe (Balaure '73) - Budescu, Stahl (Montini '55). Antrenor: Eugen Neagoe.

Pentru gazde a marcat Keyta, în minutul 69 (penalti), iar pentru oaspeți a înscris Montini, în minutul 55.Dinamo București vs Poli IașiAcademica Clinceni vs FC ArgeșGaz Metan Mediaș vs Sepsi Sfântu GheorgheChindia Târgoviște vs FC ViitorulFC Hermannstadt vs FC VoluntariCFR Cluj vs FCSBUTA Arad vs CSU Craiova.