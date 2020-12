Europa League: Ciprian ​Tătăruşanu a fost inclus în echipa ultimei etape a grupelor

În echipa săptămânii a intrat şi colegul său portughez Diogo Dalot, dar şi doi jucători de la Dinamo Zagreb.

Echipa ultimei etape a grupelor Europa League: Ciprian Tătăruşanu (AC Milan) - Diogo Dalot (AC Milan), Yevgen Cheberko (LASK), Josko Gvardiol (Dinamo Zagreb), Enric Saborit (Maccabi Tel-Aviv) - Lirim Kastrati (Dinamo Zagreb), Magnus Wolff Eikrem (Molde), Giovani Lo Celso (Tottenham), Leon Bailey (Leverkusen) - Maximilian Beier (Hoffenheim), Joel Piroe (PSV Eindhoven).

