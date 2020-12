Cristian Bălgrădean, nervos după înfrângerea din Elveția: "Suntem prea mici, probabil că a dat penalti că suntem români"

"Ce mai e de spus după o asemenea fază, cred că a văzut toată lumea la televizor ce penalti a putut să dea acest arbitru. Cred eu că suntem prea mici, probabil a dat penalti pentru că suntem români, dar asta este, din păcate nu mai putem întoarce rezultatul, este o dezamăgire mare în rândul echipei. Cred eu că în rândul României este o dezamăgire foarte mare, pentru că nu meritam să pierdem această califcare, dar acest arbitru a făcut să pierdem această calificare.





Nici nu am apucat să ajung la el că mi-a dat roşu. Mi-a zis că pentru proteste, dar ce proteste, că nici nu am ajuns la tine. L-am întrebat doar cum poate să dea penalti la asemenea fază. Suntem prea mici, trebuia să meargă o echipă din Elveţia, nu din România. Este frustrant, mai ales că am făcut cel mai bun meci al nostru. Cred că a văzut toată România şi toată Europa ce s-a întâmplat. Din păcate pentru CFR şi România s-a terminat campania europeană", a declarat Bălgrădean la Digisport.