​LiveText Young Boys Berna vs CFR Cluj 0-0 (Rep. I)

Europa League

Young Boys Berna vs CFR Cluj, in Europa League

CFR Cluj are nevoie de o victorie, joi seară, în ultima etapă din grupele Europa League, pentru a se califica în primăvara europeană. Echipa pregătită de Edward Iordănescu va juca pe terenul lui Young Boys Berna, de la ora 19:55, iar partida va fi transmisă LiveText pe HotNews.ro și în direct pe DigiSport, Telekom Sport și Look Plus.



Young Boys: Von Ballmoos – Hefti, Burgy, Lefort, Garcia – Ngamaleu, Aebischer, Rieder, Sulejmani – Mambimbi, Nsame. Antrenor: Gerardo Seoane



Rezerve: Neuenschwander, Faivre, Zesiger, Gaudino, Elia, Siebatcheu, Maier, Maceiras, Seydoux, Martins, Seferi

CFR Cluj: Bălgrădean – Cr.Manea, Burcă, Vinicius, Camora – Djokovic, Hoban – Deac, Păun, Pereira – Rondon. Antrenor: Edward Iordănescu

Rezerve: Sandomierski, Checicheș. Ciobotariu, Latovlevici, Susic, Debeljuh, Vojtus, Itu, Joca, Carnat

Arbitru: Benoît Bastien; Asistenți: Hicham Zakrani, Frédéric Haquette (toți din Franța).



Stadion: "Wankdorf Stadium" (Berna) - Capacitate: 32.000 locuri

De la ora 19:55, tot în Grupa A se dispută meciul ȚSKA Sofia vs AS Roma.





Clasament:





1. AS Roma 5 meciuri (12-2 golaveraj) 13 puncte

2. Young Boys 5 (7-6) 7

3. CFR Cluj 5 (3-8) 5

'36 Mambimbi încearcă o execuție spectaculoasă, dar lovește greșit balonul. Ngamaleu urmărește, șutează puternic și îl lovește pe Hoban.'24 Mambimbi pasează în fața porții, dar Bălgrădean este atent și intervine în fața lui Nsame.'9 Acțiune prelungită a CFR-ului. Rondon pasează pentru Deac, șutul acestuia este deviat, iar portarul Von Ballmoos intervine înainte ca mingea să ajungă la Păun.'1 Un prim moment bun pentru CFR: Rondon trimite mingea în careu, dar Păun ajunge prea târziu.A început partida. Ardelenii au avut lovitura de start.Un moment de reculegere a fost ținut în memoria fostului atacant italian Paolo Rossi4. ŢSKA Sofia 5 (0-6) 2.​