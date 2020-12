VIDEO PSG vs Istanbul BB 5-1 / Jucătorii şi arbitrii au îngenuncheat înaintea meciului - Neymar și Mbappe, spectacol pe teren

PSG a învins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 5-1 (3-0), formaţia Istanbul Başakşehir, în ultima etapă a Grupei H din Champions League.

UEFA a stabilit ca partida să continue a doua zi, cu o altă brigadă de arbitri: olandezii Danny Makkelie - centru, Mario Diks - asistent şi polonezii Marcin Boniek – asistent, Bartosz Frankowski - rezervă.

Meciul s-a reluat din minutul 13:30. Înaintea startului, jucătorii celor două echipe şi arbitrii au îngenuncheat la mijlocul terenului, în semn de protest faţă de rasism. Ei au intrat pe teren la încălzire purtând tricouri cu mesajul "Nu rasismului" şi cu emblamele celor două cluburi.

Paris Saint-Germain and İstanbul Başakşehir players joined together in a show of solidarity ahead of tonight's match. pic.twitter.com/BYb8a2Tz0Z