Harlem Gnohere povestește în presa franceză un episod rasist din Liga 1 și cum Ovidiu Hațegan s-a făcut că nu aude "strigătele de maimuță" din tribune

Atacantul francez Harlem Gnohere, fost jucător la Dinamo şi FCSB, a declarat în presa din Hexagon că la un meci din campionatul României arbitrul Ovidiu Haţegan a ignorat strigătele de maimuţă ale suporterilor dinamovişti la adresa sa.

Haţegan ar fi spus că de fapt ar fi fost imitări ale lătratului de câine, având în vedere că suporterii dinamovişti sunt supranumiţi "câinii roşii".a subliniat că Haţegan "în mod deliberat" nu a recunoscut existenţa strigătelor de maimuţă, la fel cum au făcut-o şi foştii săi coechipieri de la Dinamo.Totuşi, Gnohere a recunoscut că lumea în România nu este rasistă, dar că astfel de lucruri se întâmplă pe stadioane, conform Agerpres Un alt atacant francez care evoluează în fotbalul românesc,(CFR Cluj), a postat o imagine pe Insta Story în care scrie că e "scandalos" ce s-a petrecut la meciul PSG - Istanbul Başakşehir, dar precizează că "totuşi, să ştiţi, românii nu sunt rasişti".Şi atacantul francez(FC Botoşani) a luat atitudine după incidentul de la Paris. El a postat pe Insta Story mesaje precum "Don't be racist" (Nu fii rasist), "Together we are unbroken" (Împreună suntem nedespărţiţi), şi "Merci a toi demba Ba" (Îţi mulţumesc, Demba Ba)., din cadrul Ligii Campionilor, din capitala Franţei a fost întrerupt în urma unui incident considerat rasist în care a fost implicat arbitrul de rezervă Sebastian Colţescu şi se va relua miercuri seara, de la ora 19:55 (ora României).Staff-ul campioanei Turciei şi jucătorii acesteia, urmaţi de cei ai echipei PSG au luat decizia de a părăsi terenul după eliminarea antrenorului secund al formaţiei din Istanbul, fostul atacant camerunez Pierre Achille Webo, acuzând afirmaţii rasiste din partea arbitrului de rezervă.Colţescu i-a cerut în min. 16 arbitrului de centru Ovidiu Haţegan să intervină pentru a-l calma pe Webo, care a fost prea vehement la o decizie a arbitrului de centru, potrivit AFP. Colţescu l-a identificat pe antrenorul secund al echipei turce cu termenul de ''tipul negru'', iar Haţegan i-a arătat cartonaşul roşu fostului atacant camerunez.Webo a protestat, iar atacantul franco-senegalez Demba Ba (rezervă) a coborât din tribună şi l-a acuzat de rasism pe Colţescu, reproşându-i că s-a referit la culoarea pielii lui Webo, întrebându-l dacă ar fi făcut la fel şi dacă era cazul unei persoane albe, relatează AFP.Şi jucători de la PSG, printre care Neymar, Mbabbe şi Marquinhos, au venit pentru a cere explicaţii la marginea terenului. După mai multe minute de discuţii cele două echipe au părăsit terenul.Uniunea Europeană de Fotbal a confirmat, marţi seara, că meciul dintre Paris Saint-Germain şi Istanbul Başakşehir va fi reluat miercuri, cu alţi arbitri.Forul continental a anunţat că o anchetă amănunţită va fi demarată imediat în legătură cu incidentul.