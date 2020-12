FOTO Postarea celor de la Bașakșehir, cel mai apreciat mesaj din istorie pe Twitter în Turcia

Postarea “No to Racism” a clubului Bașakșehir, de marţi seară, de după incidentul al cărui protagonist a fost Sebastian Colţescu şi care a dus la oprirea meciului cu PSG, a devenit cea mai apreciată din istoria Twitter-ului, în Turcia, notează fotospor.com.

În acest moment, postarea are peste 547.000 de aprecieri şi peste 182.000 de redistribuiri.Precedentul record pe Turcia era deţinut de un mesaj postat deatunci când a revenit la Galatasaray, la 21 decembrie 2017: “Unde am rămas?”. Postarea lui Terim a avut 327.500 de aprecieri, transmite News.ro.Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de români, a fost întrerupt, în minutul 16, la scorul de 0-0 Turcii au părăsit terenul după ce arbitrul de rezervă Sebastian Colţescu a folosit cuvântul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspeţii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Haţegan, iar Sebastian Colţescu l-a atenţionat pe central că o persoană din staff-ul echipei turce trebuie sancţionată. Colţescu a folosit cuvântul "negru" indicându-i centralului Haţegan acea persoană.l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost internaţional camerunez, iar turcii au decis să iasă de pe teren după mai multe discuţii cu brigada şi cu alţi oficiali ai meciului.Jucătorii echipei Istanbul Başakşehir au părăsit după aproape două ore Stadionul Parc des Princes, refuzând să mai dispute meciul cu PSG din Liga Campionilor, în urma scandalului de rasism în care este implicat Sebastian Colţescu . UEFA a stabilit că partida se va relua miercuri, de la ora 19:55.