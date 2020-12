VIDEO Sebastian Colţescu, acuzat de rasism / Meciul dintre PSG și Istanbul BB a fost întrerupt, după ce turcii au ieșit de pe teren

Turcii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Haţegan, iar Sebastian Colţescu l-a atenţionat pe central că o persoană din staff-ul echipei turce trebuie sancţionată. Colţescu ar fi folosit cuvântul "negru" despre acea persoană, potrivit lefigaro.fr.

Haţegan l-a eliminat pe Pierre Webo, fost internaţional camerunez, iar turcii au decis să iasă de pe teren după mai multe discuţii cu brigada şi cu alţi oficiali ai meciului, potrivit News.ro.

Respect to players from both teams that took a stand.



‘This is not football.’ pic.twitter.com/OU9PYAQ1Uz