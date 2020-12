Youssoufa Moukoko a devenit, la 16 ani şi 18 zile, cel mai tânăr debutant în Champions League

Moukoko, care reprezintă Germania, a intrat în minutul 58 al meciului Zenit Sankt Petersburg - Borussia, scor 1-2, din ultima etapă a Grupei F din Champions League. El l-a înlocuit pe Passlack.

La 21 noiembrie, Moukoko a devenit cel mai tânăr jucător din istoria Bundesliga, la vârsta de 16 ani şi o zi.

Moukoko ar fi putut debuta mai devreme în prima ligă germană, însă nu i-a permis regulamentul, potrivit căruia, pentru a evolua în Bundesliga, un fotbalist trebuie să aibă împlinită vârsta de 16 ani.

Youssoufa Moukoko a impresionat deja în competiţiile de juniori. El a evoluat, la 12 ani, în campionatul U17, în care a marcat 90 de goluri în 56 de meciuri. La 14 ani, a jucat în campionatul U19, în care a înscris de 47 de ori în 25 de partide. La 15 ani, Moukoko a debutat în naţionala U20 a Germaniei, potrivit News.ro.

