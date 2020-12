Cum descrie Dănuț Lupu lupta cu Covid-19: "Ești al nimănui"

Dănuț Lupu a participat marți în premieră la o emisiune tv după ce s-a vindecat de Covid-19. Fostul internațional român a explicat prin ce a trecut atunci când a fost internat în spital din cauza coronavirusului.







În vârstă de 53 de ani, Lupu a fost intubat la ATI după ce s-a infectat cu Covid-19. Marți, fostul mijlocaș a fost prezent în studioul celor de la Digisport.







Care a fost cel mai greu moment







"Cel mai greu a fost de la a 5-a zi până la a 12-a. Am avut ghinionul de a sta ca un domn care 23 de ore din 24 «murea», voia apă sau orice altceva.







Am stat singur în salon la început, până l-au adus pe acest domn, care îmi doresc din tot sufletul să se fi făcut bine și să fi ajuns acasă. Nu te lasă nici să vorbești la telefon în spital, ești al nimănui. Nimic, nu ai voie" - Dănuț Lupu.





"Gigi Becali a trimis prin intermediul lui MM pastile acasă familiei. Îi mulțumesc foarte mult pentru grija pe care a avut-o.







Am avut o perioadă de 7 zile de coșmar, nu le doresc nici dușmanilor mei așa ceva. Am reușit să driblez și COVID-ul, sper că am scăpat de el. A fost cam cel mai greu dribling al meu" - Dănuț Lupu.





Unde crede că s-a infectat



"Am avut grijă cam prea multă, dar când îți place fotbalul mai mergi și mai joci. Am mers undeva și am jucat fotbal, apoi am stat la grătar, cred că acolo am comis-o.







Toți ați avut virusul ăsta (a fost întrebat ce părere are despre cei care neagă existența Covid-19). Poate unii ați fost asimptomatici, dar toți v-ați infectat la un moment dat" - Dănuț Lupu, la Digisport.