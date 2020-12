Mircea Lucescu, despre echipa sa: "Deocamdată nu putem fi consideraţi competitivi la nivelul Champions League"

​​Antrenorul formaţiei Dinamo Kiev, românul Mircea Lucescu, a afirmat luni, într-o conferinţă de presă, înaintea partidei cu Ferencvaros, că echipa ucraineană nu poate fi considerată deocamdată competitivă în Champions League, fiind la nivelul Europa League, potrivit Agerpres.

"Noi nu avem mulţi jucători pe care să-i schimbăm, faţă de Ferencvaros, care are la dispoziţie foarte mulţi jucători. Au cumpărat bine, au făcut o echipă competitivă. Au şi ei nevoie de timp pentru a putea să se impună la nivel european, cum şi noi avem nevoie de timp pentru a crea o echipă competitivă, astfel încât să nu mai ajungem în situaţia în care am fost cu Juventus şi cu Barcelona, când totuşi, aşa ca să mă întorc la obiceiurile mele mai vechi, nu ni s-a dat un penalty cu Barcelona, nu ni s-a validat un gol perfect valabil. Cu Juventus am avut penalty clar şi golul lor a fost din ofsaid clar şi a fost şi fault asupra portarului. Deocamdată nu suntem la nivelul în care putem fi consideraţi competitivi la nivelul Champions League. Dar suntem o echipă foarte bună, la nivelul de Europa League. Când vom obţine rezultate importante în faţa echipelor mari ale Europei, atunci vom fi şi noi consideraţi", a declarat Lucescu.





Tehnicianul român consideră că meciul cu Ferencvaros nu va fi uşor, echipa ungară demonstrând că este valoroasă atunci când a reuşit să se califice în Champions League.





"De aceea este important meciul de mâine, să continuăm să jucăm în Europa şi în primăvară, ca să putem fi respectaţi. În privinţa jucătorilor, trebuie să schimbăm atitudinea. Trebuie să jucăm acest meci pentru a-l câştiga, nu va fi uşor, pentru că avem în faţă o echipă bine pregătită pentru nivelul nostru. Diferenţa dintre marile echipe ale Europei şi noi este mare deocamdată, dar Ferencvaros e o echipă bună. Nu întâmplător au ajuns în Champions League", a mai spus Lucescu.





Partida Dinamo Kiev - Ferencvaros, din cadrul grupelor Champions League, se va disputa, marţi, de la ora 22:00, pe Stadionul Olimpic din Kiev.





Dinamo Kiev se califică în şaisprezecimile de finală ale Europa League cu un egal cu cel mult două goluri sau cu o victorie. În tur scorul a fost egal, 2-2.