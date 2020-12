VIDEO Montpellier vs PSG 1-3 / Kylian Mbappe a marcat golul cu numărul 100 în tricoul parizienilor

Ligue 1

C'est une... Victoire !!! \uD83D\uDCAA #MHSCPSG



Quelle fin de match ! Et un nouveau 3-1 cette semaine ! ✅



\uD83D\uDD34\uD83D\uDD35 #AllezParis pic.twitter.com/GSqHFMjvu2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 5, 2020

Dagba '32, Kean '76 și Mbappe '90 (golul 100 în tricoul lui PSG) au înscris pentru învingători, în timp ce Mavididi '40 a marcat pentru Montpellier.Lille vs MonacoNantes vs StrasbourgAngers vs LorientBordeaux vs BrestDijon vs St. EtienneReims vs NiceMetz vs Lyon.1. PSG 13 meciuri (33-9 golaveraj) 28 puncte2. Marseille 11 (17-9) 243. Lille 12 (22-8) 234. Lyon 12 (21-10) 235. Monaco 12 (23-16) 236. Montpellier 13 (22-19) 23 etc.