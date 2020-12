​VIDEO Olympique Marseille, pe locul 2 după a cincea victorie consecutivă (2-0 vs Nimes)

Ligue 1

Vezi aici cele două reușite. Golurile învingătorilor au fost marcate de Dario Benedetto '57 şi Valère Germain '84.

⏱️ 90+4 | #NOOM 0⃣-2⃣



\uD83E\uDD1F L'OM s'impose dans un match maîtrisé de bout en bout.



3⃣/3⃣ pour nos Olympiens qui bouclent une semaine parfaite \uD83E\uDD70



✈️ Prochain match mercredi en @ChampionsLeague avec le déplacement à @ManCity pic.twitter.com/w0iC43ZPJl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 4, 2020





Mai au loc în această etapă din Ligue 1:

Rennes vs LensMontpellier vs PSGLille vs MonacoDijon vs St. EtienneNantes vs StrasbourgBordeaux vs BrestAngers vs LorientReims vs NiceMetz vs Lyon.1. PSG (30-8 golaveraj) 25 puncte / 12 meciuri2. Marseille (17-9) 24 / 113. Lille (22-8) 23 / 124. Lyon (21-10) 23 / 125. Monaco (23-16) 23 / 126. Montpellier (21-16) 23 / 127. Rennes (19-16) 19 / 12 etc.