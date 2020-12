​CE Handbal (f): România vs Polonia (de la ora 17:00) / Tricolorele, în căutarea primei victorii

Portarul Denisa Dedu, izolată de EHF după ce a stat în cameră cu Laura Moisă, care a fost testată pozitiv, s-a alăturat lotului României ca urmare a două rezultate negative. Dedu şi-a reîntâlnit colegele chiar în timpul antrenamentului de vineri.

"Denisa Dedu s-a reîntors la echipă, venind chiar în timpul antrenamentului de astăzi, după ce s-a aflat în izolare de la sosirea în Danemarca. Ea are în acest moment două rezultate negative la ultimele testări, efectuate miercuri şi astăzi (n.r. vineri). Delegaţia română a făcut demersurile necesare conform legii daneze şi regulamentului EHF pentru ca Denisa să se alăture cât mai repede lotului. Pentru a minimiza riscurile ca echipa să intre din nou în izolare, Denisei i s-a recoltat astăzi cel de-al doilea test RT PCR", a transmis FR Handbal.





Extrema Laura Moisă a efectuat şi ea vineri un test RT-PCR, care a furnizat un rezultat pozitiv, astfel că rămâne în continuare în carantină.





De asemenea, FRH a mai precizat că "pentru meciul Polonia - România, selecţionerul Bogdan Burcea poate face schimbări de jucătoare pe foaia de joc până mâine (n.r. sâmbătă), la ora 9:00 (ora locală)", potrivit News.ro.

Ce spune selecționerul Bogdan Burcea





"Pentru mine, am mai spus-o, meciul următor este mereu cel mai important. Este un joc decisiv, sigur, care ne poate conduce în grupele principale. Îmi doresc pentru această echipă calificarea în grupele principale, unde am mai avea câteva jocuri și am putea arăta că putem îmbunătăți jocul de la meci la meci; am putea arăta că această echipă are în componență sportive valoroase, sportive care, chiar cu greșeli, pot aduce performanță. Eu am mare încredere în ele, important e ca și ele să conștientizeze acest lucru, și, repet, să ne adaptăm neprevăzutului mult mai repede" - Bogdan Burcea.

Ultimele dueluri oficiale cu polonezele:





CM 2015 / Polonia vs România 22-31

CE 2014 / Polonia vs România 19-24

CM 2013 / Polonia vs România 31-29

Clasament:







1 Norvegia 2 (35-22)

2 Germania 2 (22-19)

3 România 0 (19-22)







România vs Polonia (5 decembrie, ora 17:00)

România vs Polonia (5 decembrie, ora 17:00)

România vs Norvegia (7 decembrie, ora 21:30).

*Duelurile vor fi în direct pe Digisport, Telekom și Look Sport și LiveText pe HotNews.ro.

De știut: Cel mai bun rezultat al fetelor noastre la CE a fost clasarea pe locul 3, la ediția din 2010. România a mai bifat două prezențe pe locul 4, la edițiile din 2000 și 2018.



Lotul României la Euro 2020:

Eliza Buceschi - CS Rapid Bucureşti



Denisa Dedu - CSM Bucureşti



Nicoleta Dincă - CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud



Alexandra Dindiligan - HC Zalău



Yuliya Dumanska - Podravka Koprivnica



Ana Maria Iuganu – SCM Gloria Buzău



Cristina Laslo – CS Minaur Baia Mare



Ana-Maria Măzăreanu - CS Gloria 2018 Bistriţa-Năsăud



Laura Moisă - CSM Bucureşti



Cristina Neagu - CSM Bucureşti



Lorena Ostase - CSM Slatina



Anca Polocoşer - CS Minaur Baia-Mare



Andreea Popa - CS Minaur Baia-Mare



Laura Popa - CS Rapid Bucureşti



Ana-Maria Savu - SCM Craiova



Sonia Seraficeanu - CS Minaur Baia-Mare



Alexandra Subţirică Iovănescu - SCM Gloria Buzău



Ana-Maria Ţicu - SCM Craiova

Staff:



Bogdan Burcea - Antrenor Principal



Robert Licu - Antrenor Secund



Fort Mauri Jaume - Antrenor Portari



Ştefan Ciuntu - Preparator Fizic



Ioan Radu Cheregi - Performance Analyst



Florin Ciocoiu – Doctor



Valentin Cucu - kinetoterapeut



Lavinia Vlangar – kinetoterapeut



Nicoleta Alexandrescu – Team manager



Doru Costică – Media Manager



Echipa naţională a României face parte din Grupa D alături de Norvegia, Germania şi Polonia, la Campionatul European de handbal feminin - EHF EURO 2020.



Partidele României vor avea loc în oraşul Kolding.



Cum arată grupele:



A: Franța, Danemarca, Muntenegru, Slovenia

B: Rusia, Suedia, Spania, Cehia

C: Olanda, Ungaria, Serbia, Croația

D: România, Norvegia, Germania, Polonia.



Sistemul de joc



Primele trei clasate din cele 4 grupe se vor califica în Grupele Principale, fază a competiției unde se va ajunge cu punctele acumulate cu celelalte două naționale calificate din grupa preliminară.

Vor fi două Grupe Principale (de câte șase echipe), iar din acestea vor merge în semifinale primele două clasate.



Dacă va obține calificarea din Grupa D, România va face parte din Grupa Principală II, acolo unde vor veni și echipele din Grupa C (Olanda, Ungaria, Serbia, Croația - primele trei clasate).

