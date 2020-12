Antrenorul FC Argeş acuză arbitrajul lui Marian Barbu: "Este clar, este un flagrant, este o infracţiune. Un furt împotriva muncii!"

El a criticat arbitrajul lui Marian Barbu: "S-a aruncat pe jucătorul nostru! N-am înţeles ce a dat. Fault la cine, unde? Avem ochi, nu suntem chiori. Se vede ca lumina zilei! Cred că nu suntem nici prea respectaţi şi a fost clar, a avut o tentă. Lui Gane, care a urlat tot meciul, i-a dat galben. Eu m-am comportat frumos tot meciul şi când mi-am tocit nervii şi mi-am riscat serviciul, el îmi dă roşu. Mai sunt trei meciuri, nici nu ştiu ce se va întâmpla. M-a scos şi din muncă, dacă mă şi suspendă... n-am nicio idee, doar vreau să spun că atunci când se întâmplă astfel de lucruri, de ce nu se anunţă măsurile luate?

Noi muncim, investim bani, nu dorm de trei zile, ne tocim creierii şi vine un domn, care efectiv ne mitraliază! E clar ca lumina zilei. Toată lumea a recunoscut la televizor. Noi pierdem puncte, bani, jucători, care acum sunt cu moralul la pământ. Ăsta e fotbalul românesc. Nu se îndreaptă către nimic, VAR-ul nu apare. Mai sunt trei meciuri, deocamdată nici nu ştiu ce se va întâmpla. Asta e, omul ne-a terminat pe toţi".

Andrei Prepeliţă, jucător al echipei FC Argeș, a declarat și el că la finalul meciului a fost penalti clar pentru piteşteni. El a mai spus că a fost infectat cu Covid-19, dar a trecut peste această perioadă.

"Ei au echipă bună, nu cred că le-a lipsit ceva, au folosit o echipă bună, o formulă competitivă, păcat că am luat acel gol pe neatenţia noastră. Cred că un rezultat de egalitate era echitabil. Nu, n-am mai trăit aşa ceva, un gol de la jumătatea terenului. Îmi pare rău şi pentru copilul ăsta din poartă că n-a fost atent. E tânăr, sper să treacă mai departe şi să începem să facem puncte.

Am trecut şi eu printr-o perioadă cu COVID. Am văzut că e la modă să anunţi că eşti bolnav de COVID. Am trecut peste, m-am antrenat cât am putut acasă, acum am intrat şi sper să fiu din ce în ce mai bine. Am fost ok, îmi pare rău că n-am reuşit să luăm un punct.

Am văzut acel placaj din careu. Oamenii sunt supăraţi, e normal când nu dai un aşa penalti şi dai roşu la antrenor. E normal să intri 3 metri în teren. (n.r - este FC Argeş o echipă prea mică?) Dacă ar fi ăsta un mod de departajare, n-ar fi corect. Ar trebui să arbitreze corect. S-a văzut clar că s-a aruncat cu tot corpul pe jucătorul nostru. E penalti clar!", a declarat Prepeliţă la Digisport.





Formaţia Dinamo a învins, vineri, în deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa FC Argeş, în etapa XII-a, şi a obţinut a doua victorie consecutivă în Liga I.





Unicul gol al meciului a fost marcat de Camara, în minutul 7.





În minutul 90, argeşeni au cerut penalti după ce Grigore a căzut peste Drăghici. Arbitrul Marian Barbu a dat însă fault în atac.

"Eu n-am mai văzut aşa ceva. De trei zile n-am închis un ochi, stăm să ne gândim ce să facem, ne consumăm sănătatea, ne zdrobim nervii, familiile noastre suferă din cauza vieţilor noastre. Este inadmisibil! Este clar, este un flagrant, este o infracţiune. Un furt împotriva muncii! Au avut o repriză mai bună, după aceea am revenit. Pe final, am mai avut câteva oportunităţi de a înscrie. Am început jocul de la 1-0. Este de neimaginat pentru mine ce făcea tânărul Micle la 16 metri, să-l surprindă o minge de la jumătatea terenului. N-ai cum să te lupţi cu arbitrul şi cu o poziţionarea total aiurea. Da, e tânăr, nu vreau să-i aduc multe acuze, doar că ne-a făcut să începem de la 1-0, iar arbitrul... e placaj, efectiv!"