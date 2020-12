OFICIAL: Edward Iordănescu, noul antrenor al echipei CFR Cluj - VIDEO

De acum este oficial: Edward Iordănescu este noul antrenor al echipei CFR Cluj, anunțul venind vineri seara pe pagina oficială a campioanei României la fotbal.





Ce spune Iordănescu după numirea de la CFR





"Mă bucur să revin, a mai fost un episod acum doi ani, am rămas cu un trofeu frumos, dar şi cu o experienţă constructivă. A fost o dezamăgire, a contat pentru moment, am făcut un pas în spate. M-am întors pentru că am încredere deosebită în acest grup de jucători. Echipa nu traversează o perioadă bună. Vin cu entuziasm, cu energie, după Dan Petrescu, un exemplu pentru toţi" - Edward Iordănescu.









, cel care s-a despărțit pe cale amiabilă de gruparea din Gruia. a cucerit trei titluri de campion al României alături de CFR. Tehnicianul vine în locul lui Dan Petrescu , cel care s-a despărțit pe cale amiabilă de gruparea din Gruia. "Bursucul" a cucerit trei titluri de campion al României alături de CFR.





Edward Iordănescu a mai pregătit-o pe CFR pentru fix trei meciuri, în 2018. Primul mandat al antrenorului la CFR s-a întins între 13 iunie și 26 iulie.





Meciurile în care Iordănescu a stat pe banca tehnică a ceferiștilor au fost: CFR vs U Craiova (1-0, Supercupa României), CFR vs FC Botoșani (1-1, prima etapă a sezonului din Liga 1) și CFR vs Malmo 0-1 (în prima manşă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor).