​Europa League: Braga, Lille, Milan, Villarreal, Antwerp, Tottenham, Dinamo Zagreb şi Steaua Roşie s-au calificat în 16-imi / Rezultate

Ludogorets a pierdut cu Antwerp, scor 1-3, meci la care Dragoş Grigore a fost eliminat.

Tot joi, LASK Linz a reuşit o remiză cu Tottenham, scor 3-3, marcând în minutul 90+3, informează News.ro.

