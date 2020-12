LiveText CFR Cluj vs ȚSKA Sofia 0-0 (Rep. I) - '5 Camora respinge de pe linia porții

Europa League

Rămasă fără antrenor principal după ce s-a despărțit de Dan Petrescu, CFR Cluj are nevoie de o victorie împotriva celor de la ȚSKA Sofia pentru a mai spera la calificarea în primăvara europeană. Partida de pe stadionul "Dr. Constantin Rădulescu" va începe de la ora 22:00, va fi transmisă LiveText pe HotNews.ro și în direct pe DigiSport, Telekom Sport și Look Plus.

Echipele de start:

CFR Cluj: Bălgrădean - Susic, Manea, Burcă, Camora - Chipciu, Djokovic, Păun - Rondon, Debeljuh, Pereira. Antrenor: Marius Bilașco;

Rezerve: Sandomierski, Deac, Ciobotariu, Latovlevici, Haiduc, Vojtus, Itu, Joca, Carnat.

ȚSKA Sofia: Busatto - Antov, Mattheij, Zanev - Vion, Youga, Geferson, Carey - Sankhare - Sowe, Yomov. Antrenor: Bruno Akrapovic;

Rezerve: Iliev, Evtimov, Henrique, Beltrame, Keita, Penaranda, Mazikou, Turitsov, Tiago Rodrigues, Ahmedov, Galabov.

Meciul va fi arbitrat de Amaury Delerue, ajutat la cele două linii de Benjamin Pages și Aurelien Drouet (toți din Franța).



Tot de la ora 22:00, AS Roma și Young Boys Berna se duelează în Grupa A.

Clasament:

1. AS Roma 4 meciuri (9-1 golaveraj) 10 puncte

2. Young Boys 4 (6-3) 7

3. CFR Cluj 4 (3-8) 4

4. ŢSKA Sofia 4 (0-6) 1.

'5 Antov deviază superb cu călcâiul, însă mingea este respinsă de pe linia porții de Camora.'2 Chipciu centrează perfect din lovitură liberă, Pereira reia cu capul, însă mingea cade pe plasa porții.'1 Vion îl faultează pe Pereira și primește cartonaș galben.A început partida. Ardelenii au avut lovitura de start.