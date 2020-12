Cosmin Contra s-a despărțit de Dinamo: "Nu mai revin în România"

Cosmin Contra a preluat echipa Dinamo la 26 august. De atunci, formaţia condusă de el a înregistrat două victorii, două rezultate de egalitate şi şase înfrângeri, în Liga I, precum şi o victorie în Cupa României, informează News.ro.

"Plec cu sentimentul că puteam să fac mai mult pe temă sportivă, dar asta e. (n.r. - dacă i se pare corect cum a fost tratat de conducerea clubului) Nu e treaba mea, e treaba celor care conduc clubul în momentul de faţă. Eu am încercat să-mi fac treaba cât mai bine şi fiecare persoană are o limită. Limita mea a ajuns peste limită. Nu regret că am venit la Dinamo, Dinamo întotdeauna... Am plecat în fotbalul mare de la Dinamo, am venit acum trei ani de zile, am fost aproape să câştig campionatul şi am câştigat Cupa Ligii. E un club care merita aceste efort.Trebuie să se înţeleagă că sunt anumite lucruri şi sănătatea, care e mai presus de orice. Îmi pare rău că nu am putut să fac mai mult şi sigur, mâine, băieţii vor câştiga şi vor continua seria asta bună începută. (n.r. - dacă ar mai reveni la Dinamo, într-o altă situaţie) Nu, nu mai revin în România",