FOTO Radu Drăgușin, debutul în Champions League la 18 ani și asemănarea cu Virgil Van Dijk

Pe 3 februarie va împlini 19 ani, dar și-a făcut deja debutul în Champions League și nu oriunde, în tricoul lui Juventus. Radu Drăgușin a fost lăudat de presa sportivă din Italia după evoluția din meciul cu Dinamo Kiev. Are 1.91 metri și este asemănat cu Van Dijk.





Ce spune Mircea Lucescu după 0-3 cu Juventus - Cine e de vină pentru înfrângere







În minutul 69 al partidei cu Kievul lui Mircea Lucescu, Andrea Pirlo l-a trimis în teren pe Radu Drăgușin (în locul lui Demiral), fundaș care impresionează prin caracteristicile fizice: are 1.91 metri.







Presa italiană (și nu numai) l-a lăudat pe puștiul aruncat în luptă de Pirlo.







Radu a ajuns în 2018 în Peninsulă la Academia lui Juventus de la Regal Sport București în schimbul a 250.000 de euro (!). După ce a trecut pe la grupele U17, U19 și Primavera ale Bătrânei Doamne, Drăgușin a făcut și pasul cel mare spre echipa lui Andrea Pirlo.







Gazzetta dello Sport: "Seara lui Radu Drăgușin a fost una perfectă".







Goal.it: "Radu Drăgușin, jucătorul de 18 ani al lui Juventus, inspirat de Van Dijk. Radu Drăgușin este un fundaș român născut în anul 2002.







El a impresionat încă de la o vârstă fragedă, la Regal Sport București, iar Juventus l-a urmărit. Juve l-a cumpărat în schimbul a 250.000 de euro, un chilipir ținând cont că Radu este unul dintre cei mai talentați tineri jucători români, care a purtat și banderola de căpitan al naționalei U16.





Drăgușin este un <colos> de 1,91 metri, puternic și cu o detentă impresionantă. Se poziționează excelent în teren și are o personalitate extraordinară".





De știut: Radu a trecut pe la următoarele grupe ale naționalei României: Under 16 (în 2018), Under 17 (2018-2019), Under 19 (2019) și Under 21 (2020).





Sursa foto:







Jonathan Moscrop / PA Images / Profimedia

Insidefoto / ddp USA / Profimedia

Marco AlpozziMarco Alp / LaPresse / Profimedia