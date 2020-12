Ce a pățit după ce a sfidat total momentul de reculegere în memoria lui Diego Maradona

Hărțuită și amenințată cu moartea

"Nu doar eu am fost hărţuită prin intermediul reţelelor sociale, ci şi colegele mele de echipă. Nu a fost doar hărţuire, au existat chiar şi ameninţări cu moartea.



Cineva mi-a scris <Îţi voi afla adresa, voi veni la tine acasă şi îţi voi rupe picioarele>" - Paula Dapena.

A explicat de ce a refuzat momentul de reculegere

"Maradona a avut calităţi extraordinare, dar, ca persoană, a lăsat mult de dorit. Aşa că să ţin un moment de reculegere pentru a-i aduce un omagiu este împotriva firii mele, chiar nu am putut să o fac.

Pentru a fi un bun sportiv, trebuie să ai valori în viaţă şi să fii un om bun. Un fotbalist este un om înainte de a fi fotbalist, cu atât mai mult cu cât este un idol pentru atât de multe persoane, cum este el. Sunt lucruri pe care le poţi separa, dar şi lucruri de care nu poţi face abstracţie" - Paula Dapena.

Ce măsuri va lua



"Poate le voi divulga numele celor care m-au ameninţat pe reţelele sociale, astfel încât să le fie închise conturile. Aş putea să-i raportez, dar nu cred că s-ar întâmpla ceva. Voi vedea ce pot face în acest sens", a concluzionat Dapena.



https://t.co/YIkSAjPkZX "A minute's silence was not observed for the victims. So, obviously, I'm not willing to observe one for an abuser and not for the victims" - Paula Dapena



Thoughts on this?