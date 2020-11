Decizia luată de Federația Germană de Fotbal - Ce se va întâmpla cu selecționerul Joachim Low

"Conducerea DFB a decis, luni, în teleconferiţă, să meargă mai departe cu selecţionerul Joachim Low pe drumul dificil al reîntineririi naţionalei, început în martie 2019", a anunţat forul german.

Joachim Low (60 de ani) este selecționerul Germaniei de 14 ani.



Joachim Löw will remain Germany's coach for next year's Euros after receiving "unconditional" support from the DFB. pic.twitter.com/i0Eh201izj