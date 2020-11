FOTO A sfidat total momentul de reculegere în memoria lui Maradona - Cum și-a justificat gestul

Într-o perioadă în care Diego Maradona este omagiat pe multe dintre stadioanele lumii, a existat și o persoană care a refuzat momentul de reculegere în memoria lui "El Pibe D'Oro".



S-a întâmplat în Spania, cu ocazia meciului amical dintre Viajes Interrias FF şi Deportivo Abanca.



Fotbalista, pe numele său Paula Dapena, s-a așezat pe teren cu spatele în momentul în care s-a ținut un moment de reculegere pentru Diego.



"Imediat cum am aflat că va urma un moment în memoria lui (n.r. al lui Diego Maradona), am refuzat să-l respect. Am refuzat să ţin un moment de reculegere pentru un violator, pedofil şi un om care comitea abuzuri.



"A fost înzestrat cu un talent spectaculos în fotbal, dar pentru a fi un sportiv adevărat trebuie ca valorile din viaţă să-ţi depăşească abilităţile din teren", a concluzionat Paula Dapena (24 de ani).



"A minute's silence was not observed for the victims. So, obviously, I'm not willing to observe one for an abuser and not for the victims" - Paula Dapena



