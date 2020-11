​Cupa României: Surpriza serii - CFR Cluj, eliminată de Poli Iași / Moldovenii merg în optimi

Golul a fost marcat de Calcan, în minutul 64.





Înainte de startul jocului s-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Viorel Turcu, potrivit News.ro.

S-au calificat până acum în optimi:





Chindia Târgovişte, Universitatea Craiova, Turris Oltul Turnu Măgurele, Dunărea Călăraşi, ASU Politehnica Timişoara, FC Botoşani, Farul Constanţa, Viitorul Pandurii Târgu Jiu, Petrolul Ploieşti, Dinamo, Astra Giurgiu, Gaz Metan Mediaș, Universitatea Cluj și Politehnica Iași.





De știut:





Meciul dintre FCSB și Gloria Buzău (ar fi trebuit să aibă loc luni) nu se va mai disputa: au fost descoperite mai multe cazuri de coronavirus la formația buzoiană.





Luni, de la ora 18:00, are loc partida dintre FK Csikszereda și UTA Arad.

Meciul s-a disputat la Cluj-Napoca, la solicitarea CFR Cluj, care va juca joi în Europa League, pe teren propriu."Nu cred că a fost un meci dezamăgitor. Rezultatul da. Continuăm pe această pantă, dar cred că sunt mai multe cauze. Au fost două penaltiuri clare care nu au fost date. Arbitrii nu ne mai dau penaltiuri de mult timp. Presiunile celor de la Craiova au succes. A fost un arbitraj execrabil. Îmi pare foarte rău pentru jucătorii care nu au jucat de foarte mult timp, că au dat tot ce au avut mai bun. Noi voiam să ieşim, voiam să câştigăm. Pentru moral acum este foarte rău. Când pierzi multe meciuri acasă... În continuare lucrurile vor sta foarte rău pentru că suntem tot descoperiţi.Jucătorii care au rămas sper să facă minuni. Nu mă aşteptam niciodată să ajungem într-un astfel de moment, incredibil de greu. Va fi o noapte albă iar şi să văd ce soluţii am pentru meciul cu ŢSKA. E un ghinion pe care nu l-am mai avut în carieră, chiar primul şut al adversarilor să fie la vinclu. Tot timpul mă gândesc la despărţire, la fiecare meci, la orice echipă am fost. Bagajul e făcut. Sunt foarte supărat pe toată lumea, pe mine în primul rând","E o victorie meritată. Suferinţa jucătorilor, faptul că suntem neplătiţi de când am venit la Iaşi, trebuia să vină şi răsplata. Sunt convins că cei de la CFR voiau să meargă mai departe. Duminică jucăm din nou cu ei, cu siguranţă îi vom prinde din nou puţin obosiţi. Noi ne dorim enorm de mult ca ei să câştige cu ŢSKA Sofia şi apoi să joace meciul decisiv în Elveţia",