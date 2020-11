Papa Bouba Diop a murit la doar 42 de ani / El a înscris primul gol al Senegalului la CM

Fostul internaţional senegalez Papa Bouba Diop a încetat din viaţă, duminică, în Franţa, la vârsta de 42 de ani. El era bolnav de mai mult timp.

Diop a intrat în istoria fotbalului senegalez înscriind singurul gol la meciul cu Franţa, de la Cupa Mondială din 2002, primul gol al senegalezilor în istoria CM.

Senegalezul a jucat de-a lungul carierei la cluburi ca Lens, Portsmouth, AEK Atena şi West Ham. Ultima dată, el a evoluat la Birmingham City, până în 2013, potrivit News.ro.

Among Diop's many accomplishments, he will always be remembered for scoring the opening goal of the 2002 World Cup. RIP, Papa Bouba Diop.pic.twitter.com/O2tG9xj5J7