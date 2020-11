Răzvan Lucescu, după ce a scăpat de simptomele de coronavirus: "Au fost zile de chin mare"

Răzvan Lucescu, tehnicianul echipei Al Hilal, testat pozitiv cu coronavirus la 16 noiembrie, a declarat, duminică, la DigiSport, că pentru el a fost o perioadă cu zile "de chin mare" şi că abia astăzi a simţit "energia pe care ţi-o dă viaţa când eşti sănătos".

Întrebat dacă încă este pozitiv cu coronavirus, el a răspuns că încă nu ştie, potrivit News.ro.





“A fost o perioadă grea, urâtă, grea. Am avut noroc că n-am ajuns la spital, dar au fost 12 zile de chin mare. Aici protocolul spune că după zece zile, chiar dacă eşti pozitiv, poţi să ieşi din casă şi să mergi la antrenament. Nu am fost într-o stare fantastică, dar era această finală. Nu știu dacă sunt pozitiv acum, dar simptomele au dispărut şi astăzi a fost prima zi în care am simţit energia pe care ţi-o dă viaţa când eşti sănătos”, a spus Lucescu.