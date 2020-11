​Cupa României: Dinamo înscrie trei goluri superbe și se califică în optimi (3-0 vs Viitorul)

Dinamo București a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa FC Viitorul, în 16-imile de finală ale Cupei României, obţinând astfel calificarea în optimile competiţiei.

Golurile au fost marcate de Fabbrini ’11, ’89 (execuții cu efect, la colțul lung) şi Sorescu ’14 (șut puternic, lângă bară).

"Era o chestiune de timp până să înceapă lucrurile să funcţioneze. Vreau să îmi felicit jucătorii, în situaţia din momentul de faţă la echipă să câştigi două meciuri în maniera în care am făcut-o mă face să fiu foarte fericit şi să le mulţumesc din suflet pentru ce au făcut în ultimele două meciuri. Ştiu că le e greu să se antreneze, să vină să joace, dar uite că dau dovadă de caracter după ce multă lume i-a blamat. Echipa arată foarte bine din toate punctele de vedere. Am avut în afară de cele două goluri şi ocazii, am fost agresivi, nu ne-am oprit cu 2-0. Per ansamblu o victorie meritată. Mă bucur că au început să dea goluri şi că e al doilea meci consecutiv în care un primim gol. Jucăm pentru ei, pentru suporteri. Au venit aseară după antrenament să vorbească cu băieţii şi contează să-i motiveze în situaţia asta grea şi victoriile pe care le obţinem sunt şi pentru ei.





(n. r. despre situaţia sa la Dinamo) Din punctul meu de vedere întotdeauna există cale de înţelegere. Dacă voi pleca... Întotdeauna voi fi dispus să ajung la o înţelegere. Ce am trăit în ultimele luni nu doresc nici unui antrenor şi nu-mi convine că am fost naiv şi am crezut că va fi un proiect şi mi-aş dorit ca în ceasul al 12-lea să se întâmple ce mi s-a promis. Nu vreau să plec de aici după 97 de zile în care nu am primit niciun euro din salariu, nici eu, nici jucătorii. Indiferent ce se va întâmpla întotdeauna există cale de înţelegere. Mâine o zi de pauză, jucăm vineri şi singur vom programa antrenament luni dimineaţă. Vom vedea ce se va întâmpla. Aştept, telefonul e deschis la orice oră şi directorul sportiv e aici pe hol, dacă vrea să îmi transmită ceva îl aştept cu drag", a spus Contra la Digi Sport.

S-au mai calificat în optimi Chindia Târgovişte, Universitatea Craiova, Turris Oltul Turnu Măgurele, Dunărea Călăraşi, ASU Politehnica Timişoara, FC Botoşani, Farul Constanţa, Viitorul Pandurii Târgu Jiu şi Petrolul Ploieşti, scrie News.ro.





În faza următoare este calificată teoretic şi FCSB, care ar fi trebuit să joace luni cu SCM Gloria Buzău, dar adversarii au mai multe cazuri de coronavirus, astfel că partida nu va mai avea loc.