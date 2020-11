Dănuţ Lupu, despre lupta cu coronavirusul: "A fost cel mai greu dribling al meu"

El a vorbit şi despre Diego Maradona, precizând că nu poate fi comparat cu nimeni şi că Lionel Messi nu este nici la jumătate din capacitatea lui Maradona.

"Am văzut nişte comentarii foarte răutăcioase la adresa lui Maradona. Noi vorbim de Maradona fotbalistul, nu de Maradona omul. Ce-i interesează viaţa particulară? Au fost alegerile lui. El ajunsese la un nivel la care nu cred că va mai ajunge un fotbalist. Nu cred că putem să-l comparăm cu nimeni. M-am lovit de două ori de el, zici că m-am lovit de colţul blocului. A fost singurul fotbalist care a avut un picior care făcea cât patru picioare. Messi nici la jumatea lui...", a afirmat Lupu, potrivit News.ro.

"A fost cel mai greu dribling al meu. N-aş dori nici la duşmanii mei să treacă prin ce am trecut eu. Eu am avut nenorocul să-mi atace plămânii această boală. Dar ca de obicei am reuşit să driblez. Mulţumesc lui Dumnezeu. Eu am o vorbă, dacă vrea să te ia, te ia oricum. Îi mulţumesc lui Mircea Lucescu, domnului Copos, domnului Badea şi familiei mele”,