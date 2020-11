Ce a spus Dan Petrescu despre cele două goluri primite în meciul cu AS Roma: "Ne-am bătut singuri"

Europa League

"Să fim realişti, diferenţa de valoare s-a văzut. S-a văzut că au calitate, sunt mai buni, chiar dacă au odihnit mulţi jucători, dar ne-am bătut singuri. Primul gol l-am dat noi, autogol, şi pe al doilea l-a dat arbitrul. Dacă ăla este e penalti, atunci ce dracu să mai zici? M-am enervat rău la faza aia. Până şi jucătorii lor au venit la bancă, Jesus a spus că ăsta nu e penalti. Şi Mkhitaryan la fel mi-a zis. <Mister, eu am dat în minge, nu am cerut nimic, nu a fost, dar arbitrul a dat>.





Dacă era 0-0 mai mult timp, cred că altfel s-ar fi desfăşurat. Ei ar fi riscat pe final şi cred că am fi avut mai multe oportunităţi. Şi 1-0 dacă mai rămânea mai mult timp, cred eu că puteam. Imediat am avut o reacţie când am luat golul şi am încercat să atacăm. Din păcate, ne-am retras mult prea mult şi nu voiam asta. Nu au avut multe ocazii, mai ales în prima repriză, să zici că scorul este ceea ce trebuie. E clar că diferenţa este mare, se vede. Problemele de lot sunt mari, nu ştim ce să facem. Voiam şi eu să fac astăzi cinci schimbări. Am făcut trei, maximum ce puteam, pentru că nu mai aveam jucători care să ne ajute cu ceva, erau doar copii pe bancă şi doi fundaşi. Aş fi vrut să mai am jucători. Asta e realitatea. Ca atitudine, nu am ce să le reproşez băieţilor. Îmi pare rău că ne-am dat gol singuri, asta îmi pare rău.





(n.r. - dacă este un final de ciclu pentru unii dintre jucători) Rămâne de văzut asta. Sunt jucători care au o vârstă, trebuie să ne gândim şi la viitor, trebuie să ne gândim serios. Dar cel mai important este viitorul apropiat, următoarele meciuri în campionat, în cupă şi în Europa League, după care trebuie să ne gândim ce facem până în vară. De la vară, eu cred că ar trebui gândită bine o strategie. Până la vară nu putem schimba prea mulţi jucători şi nici nu trebuie să schimbăm prea mulţi. Dar de la vară, vedem dacă a fost finalul unui ciclu.





În trei ani, s-au făcut lucruri extraordinare, trei campionate, două calificări în grupele Europa League, o dată în primăvara europeană, sperăm să ajungem şi anul acesta. E o perioadă foarte grea, dar avem scuze, chiar dacă scuzele la antrenori şi la fotbal... Poţi să ai orice scuze, contează rezultatul. Eu zic că accidentările şi pandemia ne-au decimat pur şi simplu. Trebuie să sperăm la calificare, dacă batem ambele meciuri avem o şansă", a declarat Petrescu, la Digi Sport.

Formaţia CFR Cluj a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa AS Roma, în etapa a patra a grupei A din Europa League. În etapa precedentă, clujenii au pierdut cu 0-5 în faţa formaţiei italiene, în deplasare. AS Roma s-a calificat în 16-imile competiţiei.





Tot joi, în cealaltă partidă din grupă, Young Boys Berna a învins în deplasare ŢSKA Sofia, scor 1-0.





În etapa a cincea, la 3 decembrie, CFR Cluj va juca acasă cu ŢSKA Sofia şi AS Roma va întâlni pe teren propriu Young Boys Berna. Ultima etapă programează, la 10 decembrie, meciurile Young Boys vs CFR Cluj şi ŢSKA Sofia vs AS Roma.

(n.r. - despre Chipciu) A intrat foarte bine, mi-a părut rău că nu l-am băgat la pauză. El nu e mijlocaş de meserie, nu e închizător şi am zis să-l bag în locul lui Itu, să riscăm puţin, pentru că nu mai aveam ce să pierdem. Alex a făcut un meci foarte bun, a intrat bine, m-a bucurat atitudinea lui şi sigur o să joace mai multe meciuri. (n.r. - despre Manea ca fundaş central) Ciobotariu este tânăr, a jucat deja destule meciuri. Cristi revenea după o accidentare şi el la lot a fost accidentat. Am fost foarte supărat că s-a întors accidentat de la lot. Trebuia să ne anunţe dinainte, noi nu am ştiut. E foarte bine că a rezistat, mă aşteptam să nu reziste 90 de minute. Nu ţin minte să fi făcut greşeli, nici goluri nu am luat din cauza lui. Eu zic că şi-a făcut treaba bine şi ne dă speranţe că mai avem o soluţie ca fundaş central dacă Vinicius nu-şi va reveni la timp.