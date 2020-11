Lumea fotbalului îl omagiază pe Diego Maradona - Pele: "Într-o zi vom bate mingea împreună în cer"

"Astăzi mă despart de un prieten şi lumea se desparte de un geniu etern. Unul dintre cei mai buni ai tuturor timpurilor. Un magician inegalabil. Pleacă prea devreme, dar lasă o moştenire fără limite şi un gol care nu va fi ocupat niciodată. Odihneşte-te în pace, craque. Nu vei fi uitat niciodată", a scris Cristiano Ronaldo, pe Twitter.

Diego Maradona a încetat din viaţă la 60 de ani. Iniţial, anunţul a fost făcut de presa argentiniană şi preluat şi de presa sportivă din Europa.





Ulterior, avocatul lui Maradona, Matias Morla, şi purtătorul de cuvânt al argentinianului, Sebastian Sanchi, au confirmat decesul fostului fotbalist.





Morla a postat un mesaj pe Twitter: “Ne vedem curând, prietene. Adio, Comandante. Îmi va fi dor de tine”.





Maradona ar fi murit în urma unui stop cardiac, la 60 de ani. El se afla la locuinţa sa din Tigre, unde se recupera după o operaţie la cap, potrivit News.ro.

"Într-o zi vom bate mingea împreună în cer",, într-o declaraţie pentru Reuters."Este o zi tristă pentru toţi argentinienii şi pentru fotbal. El ne-a părăsit, dar nu a plecat, pentru că Diego este etern. Păstrez în suflet toate momentele frumoase şi transmit condoleanţe familiei şi prietenilor. Odihnească-se în pace",, pe Instagram."Ni se duce trecutul. Sunt foarte trist. Sunt nostalgic după o epocă frumoasă... Au plecat (Johan) Cruyff, (Alfredo) Di Stefano, (Ferenc) Puskas, mari jucători care mi-au marcat tinereţea. Diego mi-a marcat viaţa",, la RTL."Odihnește-te în pace, prietenul meu. Moștenirea ta va rămâne chiar și când tu vei fi plecat. Lași o gaură în inimile noastre care nu va putea fi umplută vreodată",, pe Twitter."Dumnezeul fotbalului ne părăseşte, îţi mulţumim pentru tot, Diego",, pe Twitter."Dumnezeu să-l odihnească în pace! E o zi tristă a sportului mondial, în special a fotbalului. Din păcate există şi această zi tristă, care cred eu nu trebuia să fie, cel puţin deocamdată, pentru că el era foarte tânăr, încă tânăr şi era bine să mai trăiască. A fost unic. Nu vreau să spun Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e unul singur, dar pentru mine a fost unic. Unic prin tot ce a făcut, mie mi-a inspirat plăcerea de a juca fotbal, ce însemană să te bucuri pe teren, să te bucuri de acea minge, să o cauţi, să o vrei, să faci ce vrei cu ea, să te bucuri de fotbal. Cred că asta ne-a dat Diego nouă, plăcerea de a juca fotbal. El la Napoli este un Dumnezeu, îl iubesc, e un idol. Şi în lume, nimeni nu o să-l uite pentru că el ne-a făcut mândri şi fericiţi, să iubim fotbalul. Jucători la nivelul la care a fost el cred că e greu să-i uiţi vreodată. A fost special din toate punctele de vedere, o tehnică individuală în regim de viteză cu mingea incredibilă. Sentimental, eu pot să spun doar un cuvânt de el, unic şi nu vreau să-l compar. A fost unic şi aşa va rămâne pentru mine",, la Digi Sport."E o pierdere foarte mare. În epoca în care a jucat a fost cel mai bun jucător din lume. Putem să vorbim şi de cel mai bun jucător din toate timpurile. Un talent imens. L-am întâlnit aproape de trei ori în viaţă. O dată a fost la Cupa Mondială (n.r. - în 1990, în meciul România - Argentina, scor 1-1). După aceea, ne-am întâlnit în Spania. El a jucat pentru Sevilla, într-un meci chiar la Burgos. A mai fost un meci amical pe care l-am jucat în Argentina, în 82, într-un turneu în America de Sud. Atunci l-am întâlnit prima dată, atunci am fost eu rezervă, l-am văzut de pe bancă. Un jucător imens. Nici nu ştiu câte titluri are. A dat cinci goluri şi cinci assist-uri la Cupa Mondială din 86, lucru pe care nu l-a mai reuşit un alt jucător. E un moment trist. Chiar dacă nu mi-a fost prieten, parcă simt că mi-a murit cineva drag, cinev apropiat, aşa",, la Digisport."Mie Diego Maradona mi-a marcat copilăria, este un moment extrem de trist pentru cei care suntem implicaţi direct în fenomen şi un geniu. Un jucător rar, din punctul meu de vedere, printre primii cinci fotbalişti din istoria fotbalului. O dată eu eram pe bancă, o dată eram eu în teren şi el la masa presei, după joc am văzut reacţiile pe care le-a avut, de la meciul România - Argentina (n.r. - de la CM-1994, din SUA). Este pe cale de dispariţie profilul ăsta de jucător. Dacă va ieşi din scenă şi Messi mai rar o să vedem genul ăsta de lideri. El a câştigat trofee cu Boca, cu Barcelona, cred că şi-a pus amprenta pe naţionala Argentinei şi la Napoli. Dacă mergeai în Napoli în perioada aia, era în fiecare casă o icoană şi chipul lui Maradona lângă icoană. Toţi cei care iubeau Napoli îl aveau şi pe Maradona în casă. Este trist că Dumnezeu i-a dat tot - nu putea să-i dea mai mult Dumnezeu de la viaţă - el a avut şi ceva probleme în afară terenului şi cred că, la un moment dat, a plătit. Inevitabil, într-o zi plăteşti dacă nu ai grijă de organism. Şi el a fost implicat în multe scandaluri de genul acesta în afara terenului. Şi mai este ceva, percepţia pe care o avem noi despre Maradona şi percepţia pe care o au iubitorii de fotbal despre Maradona. Tu, ca profesionist, fost fotbalist sau fotbalist în activitate, dacă vezi imagini cu Maradona, apreciezi diferit faţă de cei care nu practică fenomenul ce calităţi avea acest fotbalist. Este exact cum îmi dădeam eu seama... Fac o comparaţie cu Hagi la nivel de echipă naţională. Eu, care eram coleg cu el, făceam parte din aceeaşi echipă, dar îmi dădeam seama de diferenţa care era între Hagi şi noi, toţi ceilalţi",, la Digi Sport."Vestea am aflat-o, culmea, la fotbal! Timp de mai bine de o oră, apoi, am aşteptat o dezminţire a medicilor argentinieni, răsfoind toate marile site-uri de ştiri ale lumii. Din păcate, e clar că lumea l-a pierdut pe Maradona. A pierdut acea bucurie a fotbalului pe care azi n-o mai regăsim. Din fericire, internetul rămâne mărturia geniului său, şi pentru cei care l-au văzut jucând, şi pentru cei care l-au descoperit pe YouTube. Diego Armando Maradona! Nu putea exista un nume mai potrivit pentru un destin uriaş! Dumnezeu să îl odihnească în pace!",, pe Facebook.