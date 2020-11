Ultimul interviu al lui Diego Maradona: "Am fost şi sunt foarte fericit. Fotbalul mi-a dat tot"

​Într-un ultim interviu acordat cotidianului Clarin, Diego Armando Maradona a afirmat că a fost şi este fericit şi că fotbalul i-a oferit mai mult decât şi-a imaginat.









În acelaşi interviu, Maradona mai spunea că şi-ar dori să-i vadă pe toţi argentinienii fericiţi şi nimeni să nu meargă la culcare flămând.





"Dorința mea este ca această pandemie să treacă cât mai curând posibil și ca Argentina mea să poată merge mai departe. Vreau ca toți argentinienii să fie bine, avem o țară frumoasă și am încredere că președintele nostru va putea să ne scoată din acest moment.

Mă întristează foarte mult când văd copii care nu au suficient de mâncare, știu cum e să înfometezi, știu ce simți când nu mănânci câteva zile și asta nu se poate întâmpla în țara mea. Aceasta este dorința mea, să-i văd pe argentinieni fericiți, cu locuri de muncă și mâncând în fiecare zi", mai adăuga Maradona.





Diego Maradona a încetat din viaţă la 60 de ani. Iniţial, anunţul a fost făcut de presa argentiniană şi preluat şi de presa sportivă din Europa.





Ulterior, avocatul lui Maradona, Matias Morla, şi purtătorul de cuvânt al argentinianului, Sebastian Sanchi, au confirmat decesul fostului fotbalist.





Morla a postat un mesaj pe Twitter: “Ne vedem curând, prietene. Adio, Comandante. Îmi va fi dor de tine”.





Maradona ar fi murit în urma unui stop cardiac, la 60 de ani. El se afla la locuinţa sa din Tigre, unde se recupera după o operaţie la cap, potrivit News.ro.

"Am fost și sunt foarte fericit. Fotbalul mi-a oferit tot ce am, mai mult decât mi-am imaginat vreodată. Dacă nu aș fi avut această dependență, poate aș fi putut juca mult mai mult. Dar astăzi asta a trecut, sunt bine și ceea ce regret cel mai mult este că nu îi mai am pe părinții mei. Mereu am această dorință, încă o zi cu Tota, dar știu că este mândră de mine din cer",