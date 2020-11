FIFA: Lewandowski, Messi şi Cristiano Ronaldo, printre jucătorii nominalizaţi pentru Trofeul The Best

Polonezul Robert Lewandowski (Bayern Munchen), golgheterul ediţiei trecute a Ligii Campionilor, argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) şi portughezul Cristiano Ronaldo (Juventus Torino) figurează pe lista cu cei unsprezece jucători nominalizaţi pentru Trofeul The Best, acordat de FIFA celui mai bun fotbalist al anului, alături de francezul Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) şi egipteanul Mohamed Salah (Liverpool).

În afara celor cinci, lista îi mai cuprinde pe olandezul Kevin de Bruyne (Manchester City), senegalezul Sadio Mane (Liverpool) spaniolii Thiago Alcantara (Bayern Munchen) şi Sergio Ramos (Real Madrid), brazilianul Neymar (Paris Saint-Germain) şi olandezul Virgil van Dijk (Liverpool).Trofeul The Best, instituit de FIFA în 2016, a fost câştigat până acum de Cristiano Ronaldo, de două ori (2016, 2017), Luca Modric (2018) şi Lionel Messi (2019).Ceremonia de atribuire a premiului pe anul 2020 se va desfăşura virtual, pe 17 decembrie, din cauza pandemiei de coronavirus, a anunţat miercuri Federaţia Internaţională de Fotbal.al lumii se luptă belgianul Thibaut Courtois (Real Madrid), brazilianul Alisson Becker (Liverpool), germanii Manuel Neuer (Bayern Munchen) şi Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona), costaricanul Keylor Navas (Paris Saint-Germain) şi slovenul Jan Oblak (Atletico Madrid).Cei mai buni jucători şi antrenori ai lumii urmează să fie stabiliţi în urma voturilor căpitanilor şi selecţionerilor echipelor naţionale, a anchetei pe care FIFA o va realiza online în rândul suporterilor, precum şi a voturilor a peste 200 de reprezentaţi ai presei, care vor fi exprimate până la 9 decembrie.Anul trecut, argentinianul Lionel Messi (la masculin) şi americanca Megan Rapinoe (la feminin) şi-au primit trofeele în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Scala din Milano.Premiile FIFA The Best vor avea anul acesta un iz de Balon de Aur, în condiţiile în care prestigiosul trofeu decernat de revista France Football a fost anulat anul acesta din cauza crizei generate de Covid-19, informează Agerpres