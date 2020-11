Revine Champions League: Barcelona, fără Messi împotriva lui Mircea Lucescu

După o pauză pentru meciurile echipelor naționale, Champions League revine în forță cu etapa a patra din faza grupelor. Mircea Lucescu a primit o veste bună înainte de duelul cu Barcelona: catalanii au venit în Ucraina fără Lionel Messi, odihnit pentru meciurile din LaLiga.





De la ora 19:55



Grupa E



FC Krasnodar- FC Sevilla / Digi 2, Telekom 2



Rennes - Chelsea / Digi 1, Telekom 1, Look Plus



De la ora 22:00



Grupa F



Borussia Dortmund - FC Bruges



Lazio - Zenit Sankt Petersburg



Grupa G



Dinamo Kiev - FC Barcelona / Digi 1, Telekom 1, Look Plus



Juventus - Ferencvaros / Digi 4, Telekom 4



Grupa H



Manchester United - Istanbul Başakşehir / Digi 3, Telekom 3



PSG - RB Leipzig / Digi 2, Telekom 2, Look Sport.





Grupa E:





1 Chelsea 7 puncte (7-0)

2 Sevilla 7 (4-2)

3 Krasnodar 1 (3-8)

4 Rennes 1 (1-5)







Grupa F:





1 Dortmund 6

2 Lazio 5

3 Brugge 4

4 Zenit 1







Grupa G:





1 Barcelona 9

2 Juventus 6

3 Dinamo Kiev 1 (3-6)

4 Ferencvaros 1 (4-11)







Grupa H:





1 Manchester United 6 (8-3)

2 RB Leipzig 6 (4-6)

3 PSG 3 (4-4)

4 Istanbul Başakşehir 3 (2-5).