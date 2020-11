​VIDEO Liga 1: Poli Iași vs FC Argeș 1-1 / Andrei Cristea a marcat la meciul 400 în prima ligă

Golul echipei FC Argeş a fost înscris de Malele, în minutul 62, potrivit News.ro.

Au evoluat echipele:





Poli Iaşi: Axinte - Onea, Frăsinescu, Baxevanos, Buşu - Vanzo (De Iriondo '73), Breeveld, Passaglia - Calcan, Cristea (Zajmovic '73), Popadiuc (Platini '65). Antrenor: Daniel Pancu





FC Argeş: Micle - Tofan, Leca, Maric, Muşat - Grecu (Mirică '59 / Honciu '88), Şerban, Meza Colli, Drăghici (Blejdea '46)- Mediop (Deslandes '46), Malele. Antrenor: Ionuţ Moşteanu.

Pentru Poli Iaşi a marcat Andrei Cristea, în minutul 40. Cristea a jucat vineri meciul cu numărul 400 în Liga I.Dinamo București vs FC VoluntariAcademica Clinceni vs FC ViitorulFC Botoșani vs CSU CraiovaFC Hermannstadt vs Astra GiurgiuCFR Cluj vs UTA AradChindia Târgoviște vs Sepsi Sfântu GheorgheGaz Metan Mediaș vs FCSB.