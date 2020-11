UEFA a decis soarta meciului România vs Norvegia - Victorie la "masa verde" pentru tricolori

Comisia de Apel a UEFA a luat o decizie în ceea ce privește soarta meciului dintre România și Norvegia (nu a mai avut loc), rezultatul stabilit de forul continental fiind victorie la "masa verde" pentru tricolori, scor 3-0.

Informația a fost prezentată în premieră de către Federația de Fotbal din Norvegia.

Disiplinærutvalget i UEFA har i dag behandlet den avlyste kampen mellom Romania og Norge. UEFA har bestemt at Norge taper kampen 3-0. NFF har fem dager på å be om begrunnelse for avslaget. Etter dette vil NFF ta stilling til om vi skal anke.