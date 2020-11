Explicația selecționerului Joachim Low după meciul catastrofal al Germaniei contra Spaniei (0-6)

Germania a suferit cea mai drastică înfrângere din istorie într-un meci oficial, nemții înclinându-se în fața Spaniei cu 6-0. Meciul din Liga Națiunilor s-a disputat la Sevilla, iar după confruntare selecționerul Joachim Low a încercat să găsească unele explicații pentru rușinea suferită.





Ce a spus Joachim Low







"Nimic nu a mers: limbajul corporal, agresivitate, angajament în dueluri, nimic nu am văzut pe teren. La 0-1 am abandonat planul de joc. Am ieşit brutal din meci, am deschis spaţii, nu a mai fost organizare sau comunicare.







După pauză, am încercat să presăm, să marcăm, dar ei au fost prea rapizi, prea puternici colectiv, noi nu am avut niciun control, nu am câştigat niciun duel" - Joachim Low.





De știut:







Germania a suferit, marţi, la Sevilla, cea mai drastică înfrângere din istorie într-un meci oficial. Nemții au mai pierdut cu 6-0, dar se întâmpla în 1931, împotriva Austriei, iar acel duel era unul cu caracter amical.